Ministra de Exteriores groenlandesa aclamada a su regreso tras las reuniones diplomáticas

Más de un centenar de personas, según la televisión pública groenlandesa KNR, ondearon banderas groenlandesas y aclamaron a Motzfeldt, que agradeció el apoyo.

"Ha sido abrumador, me he emocionado. Solo hago mi trabajo por todos los que viven aquí, todos los que aman nuestro país y por nuestros descendientes, que deben tener derecho a vivir aquí en nuestro país", dijo a la televisión pública danesa DR.

Moztfeldt y su colega danés, Lars Løkke Rasmussen, se reunieron el miércoles pasado en Washington con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, un encuentro en el que se acordó la creación de un grupo de trabajo conjunto.

Tras la reunión, Motzfeldt dio una entrevista a KNR desde Washington en la que admitió muy emocionada que habían sido días "muy duros" y que la presión sobre la isla había sido "muy grande".

El apoyo de los groenlandeses a Motzfeldt en las redes sociales ha sido masivo en los últimos días, destaca KNR.

Motzfeldt también estuvo la víspera en Bruselas con el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Tanto el Gobierno danés como el groenlandés han rechazado la posibilidad de que Estados Unidos pueda hacerse con esta isla ártica y han calificado de inaceptables las palabras de Trump, aunque se han abierto a aumentar la colaboración con Washington.

Groenlandia, con una población de algo menos de 57.000 habitantes, pertenece al Reino de Dinamarca aunque tiene un amplio Estatuto de autonomía que incluye el derecho de autodeterminación.