Moldavia inicia trámites para salir de postsoviética Comunidad de Estados Independientes

"Ya hemos iniciado este proceso en el Ministerio de Exteriores y hemos presentado los documentos para su aprobación (...) Sin embargo, legalmente, y a la mayor brevedad posible, la República de Moldavia dejará oficialmente de formar parte de la CEI", afirmó este lunes en declaraciones a Radio Moldova.

Popșoi expresó la esperanza de que este proceso finalice a mediados de febrero, tras lo cual el Parlamento deberá ratificar esta decisión.

"Algunos acuerdos, siempre que no contradigan nuestra presencia en las zonas europeas y aporten ciertos beneficios, no tienen fundamento para ser denunciados", añadió.

En particular, Chisinau busca denunciar el Estatuto de la CEI, firmado en Minsk el 22 de enero de 1993, del Acuerdo sobre el Establecimiento de la CEI, del 8 de diciembre de 1991, también en Minsk, así como de su Anexo de 22 de diciembre de 1991.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El también ministro de Exteriores moldavo señaló que la denuncia de estos tres acuerdos básicos legalizará la suspensión de facto de la participación de Moldavia en la CEI.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Con la denuncia de estos tres acuerdos fundamentales, la República de Moldavia dejará de ser parte de la CEI oficialmente. Este proceso ya ha comenzado; tomamos esta decisión recientemente; el proceso de aprobación ha comenzado", dijo.

Recordó que Moldavia ha firmado en total 283 acuerdos con la CEI, 71 de los cuales ya han sido denunciados y aproximadamente 60 están en proceso de denuncia.

El 'divorcio' de Moldavia con la CEI, que comenzó con la guerra en Ucrania, ha causado la crítica de los principales oponentes a la política europeísta de la presidenta Maia Sandu: el expresidente moldavo y líder del Partido de los Socialistas, Igor Dodon, calificó esta decisión de "absolutamente inadmisible".

"Continuaremos desarrollado la diplomacia popular y las relaciones interparlamentarias, en un esfuerzo para conservar la membresía de Moldavia en la CEI, el restablecimiento de las relaciones estratégicas con Rusia y los países de la comunidad", escribió en Telegram.