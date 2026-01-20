Mulino confirma la participación de seis mandatarios en el foro económico en Panamá

Entre los mandatarios que han confirmado su asistencia, según un comunicado de la Presidencia de Panamá, figuran Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Daniel Noboa, de Ecuador; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Andrew Holness, de Jamaica; Rodrigo Paz, de Bolivia, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El mandatario brasileño será el orador principal del foro, organizado por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el Gobierno panameño.

La nota oficial añade que el encuentro contará además con la participación de cinco exjefes de Estado como expositores: los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla; el chileno Eduardo Frei, y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

Mulino también informó que ministros, viceministros y altos funcionarios de países como España, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Egipto, Uruguay, Argentina, El Salvador, Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, India, Catar o Tailandia, entre otros, han confirmado su participación.

Asimismo, asistirán representantes de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal.

Por su parte, CAF destacó que el programa académico del foro incluirá ponencias magistrales de los premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes compartirán sus visiones sobre desarrollo, instituciones, innovación y crecimiento económico.

El foro reunirá a empresarios y líderes globales con el objetivo de debatir los principales desafíos de la región y promover acciones conjuntas que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad en América Latina y el Caribe.