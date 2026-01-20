Negociador comercial chino avisa en Davos de que "no hay ganadores" en la guerra comercial

Durante su intervención en la localidad suiza, He afirmó que el aumento de las tensiones arancelarias del último año ha supuesto "severos desafíos" para el comercio internacional y sostuvo que la fragmentación económica puede tener efectos significativos sobre el crecimiento global, en referencia a estimaciones del Fondo Monetario Internacional según las cuales una mayor fragmentación podría reducir la producción mundial en alrededor de un 7 %.

A su juicio, frente a ese escenario, las economías deberían "definir soluciones juntas mediante el diálogo y la cooperación".

El dirigente chino defendió que aunque la globalización económica "no es perfecta", las alternativas basadas en el "repliegue, el aislamiento o el desacoplamiento" no ofrecen una salida viable.

En ese contexto, reclamó que "las reglas deben aplicarse a todos" y alertó contra un retorno a "la ley de la selva, donde el fuerte intimida al débil", en una referencia a prácticas comerciales que, según dijo, se apartan de los principios del sistema multilateral.

He abordó también las relaciones económicas entre China y Estados Unidos, que describió como marcadas por "altibajos" en el último año, pero recordó que ambos países han celebrado "cinco rondas de consultas" sobre cuestiones comerciales y económicas y han logrado mantener una relación "generalmente estable" en ese ámbito.

Según afirmó, la consulta "en pie de igualdad" permite gestionar diferencias y reducir fricciones.

Las dos potencias pactaron a finales de 2025 una tregua escenificada con una reunión en Corea del Sur de los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, tras meses de cruzarse tandas de aranceles mutuamente.

En el plano interno, el viceprimer ministro indicó que China busca ampliar su papel como mercado para bienes y servicios extranjeros, además de su tradicional posición como gran exportador industrial.

En ese sentido, señaló que la demanda interna ocupa este año "el primer lugar" en la agenda económica del país y avanzó que las autoridades prevén ampliar la apertura, especialmente en el sector servicios, y ofrecer "trato nacional" a las empresas extranjeras, sin detallar medidas concretas.

China creció en 2025 un 5 %, cumpliendo con los objetivos de su Gobierno y bandeando los efectos de la guerra comercial, aunque sin terminar de reponerse de problemas como la baja demanda doméstica, la elevada deuda de los organismos locales, la crisis del sector inmobiliario y los efectos del parón económico provocado por tres años de estrategia sanitaria de 'cero covid'.

La intervención del responsable chino se produjo en un Foro de Davos marcado por la preocupación por la desaceleración económica, el aumento de las tensiones comerciales y la reconfiguración de las cadenas de suministro.

Según sondeos recientes del Foro Económico Mundial, un 53 % de los economistas prevé un debilitamiento del crecimiento global este año, en un contexto de mayor fragmentación del comercio y de proliferación de medidas arancelarias e industriales.

En ese contexto, He reiteró el apoyo de China a un sistema comercial basado en reglas y centrado en la Organización Mundial del Comercio y pidió a otros países que ofrezcan entornos "transparentes y predecibles" para la inversión china.