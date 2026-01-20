Netflix aumenta el beneficio neto un 26 % en 2025, hasta los 10.981 millones de dólares

La empresa superó todos los objetivos financieros marcados para 2025, con un aumento de los ingresos en el cuarto trimestre del 18 % interanual, mientras trabaja para cerrar el acuerdo de fusión con Warner Bros.-Discovery

La compañía registró un sólido desempeño, con ingresos de 45.183 millones de dólares de facturación anual, un 16 % más que en 2024, un impulso financiero que vino acompañado de una expansión en su base de usuarios, que ya sobrepasa los 325 millones de suscriptores.

La empresa indica que el margen operativo anual subió a 29,5 % desde 26,7 % en 2024. En cifras, el resultado operativo anual pasó de 10.418 millones en 2024 a 13.327 millones en 2025.

El repunte del 9 % en la visualización de contenido original durante la segunda mitad de 2025 fue conseguido gracias a una cartelera diversa y de alto impacto, como la temporada final de 'Stranger Things', con 120 millones de reproducciones, o la quinta temporada de 'Emily in Paris', con 41 millones.

También el estreno en octubre de 'Frankenstein', del cineasta mexicano Guillermo del Toro, contribuyó con 102 millones de visualizaciones en la plataforma de contenidos en línea.

Netflix prevé "mantener un crecimiento sólido" para el próximo año fiscal, con unos ingresos de entre 50.700 y 51.700 millones de dólares (un incremento de hasta el 14 %), así como "una expectativa de que las ganancias por publicidad prácticamente se dupliquen y un margen operativo del 31,5 %", indicó en un comunicado.

Estos favorables resultados se producen en el contexto de la lucha por fusionarse con Warner Bros.-Discovery, un acuerdo que Netflix mejoró este martes al señalar que pagará los 83.000 millones de dólares por la compañía, sin incluir deuda, en efectivo. Anteriormente, Netflix había ofrecido esa cifra en una combinación de efectivo y acciones.

Este traspaso desató una oleada de críticas, además de la reacción de la rival Paramount, que lanzó una oferta hostil (OPA) el 8 de diciembre por un valor de 108.400 millones de dólares.