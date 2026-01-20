Nicaragua exhibe su tabaco a 150 compradores de diferentes países

El festival, que durará cinco días y comenzó el lunes pasado, se celebra en la ciudad nicaragüense de Estelí, 148 kilómetros al norte de Managua, donde se ofrecerán además oportunidad de negocios en esa actividad para Nicaragua, según sus organizadores.

De acuerdo con la agenda, los participantes visitarán las fincas donde se siembra el tabaco y las fábricas donde se elabora el puro, e interactuarán con los trabajadores.

También visitarán la ciudad colonial de Granada, 45 kilómetros al suroeste de Managua, las isletas del Gran Lago de Nicaragua, y otros lugares turísticos.

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo en la víspera que más de 3.500 personas participarán en el Festival Internacional del Tabaco 'Puro Sabor 2026', entre ellas 150 visitantes internacionales, entre compradores, fabricantes de puros, aficionados al puro y reporteros especializados.

Murillo, esposa del también copresidente, Daniel Ortega, destacó que ese festival es "un encuentro que combina cultura, turismo y la excelencia de los puros nicaragüenses". Y, en nombre del Gobierno, envió sus saludos a los organizadores del evento, que se desarrollará entre el 19 y el 24 de enero.

"Nos honran estas visitas, nos llenan de alegría, de orgullo de ser un pueblo laborioso, creativo, esplendoroso, un pueblo que produce de lo bueno, lo mejor. Felicidades al pueblo de Estelí, a las empresas de Estelí, a todos nuestros visitantes", declaró Murillo.

Según la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros, seis de los diez mejores puros en el mundo son fabricados en Nicaragua.

En la última década, Nicaragua ha sobresalido como uno de los principales países productores de tabaco y puros en el mundo.

Diversas marcas fabricadas en Estelí y en el vecino municipio de Condega han sido reconocidas por revistas especializadas y expertos.

La industria del tabaco en Nicaragua genera 44.000 empleos directos y 65.000 empleos indirectos, según registros estatales y de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros.

Nicaragua exportó cerca de 400 millones de dólares en tabaco en 2024 por la venta de 280,45 millones de puros, siendo Estados Unidos su principal mercado, según los datos ofrecidos por la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros.