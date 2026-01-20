Noboa opina que la forma de sacar a Maduro quizás no fue la mejor, pero generó esperanza

"Podríamos soñar en una forma mejor de hacer las cosas, pero el resultado es que la población ve ahora la esperanza y la luz al final del túnel", declaró el mandatario durante una sesión del Foro de Davos dedicada a Latinoamérica.

Sostuvo que los venezolanos eligieron en elecciones, realizadas en julio de 2024, a un presidente (Edmundo González), pero "los resultados no fueron respetados por la dictadura".

Consideró que en ese momento el principio de autonomía reconocido a los pueblos se quebró, pues la población de Venezuela "se volvió rehén en un régimen que decidió que no se iba a ir".

Noboa recordó que en Ecuador hay medio millón de venezolanos y consideró que "la mayoría de ellos que están muy felices con este resultado (la caída de Maduro)".

Por otra parte, el mandatario ecuatoriano abordó en la conversación formal que mantuvo en el Foro de Davos la problemática de inseguridad que sufre su país, señalando que no se trata de simple criminalidad, sino de terrorismo.

"Estamos en periodo de guerra contra el terrorismo. No se trata de pandillas, sino grupos narcoterroristas sólidos, tenemos 65.000 hombres y mujeres armados y es muy difícil luchar contra ellos de forma tradicional", afirmó.

Continuó asegurando que e trata de "una guerra que no está solo en las calles, sino también en los tribunales y en los medios, en las redes sociales, es una guerra completa contra el mal y el narcoterrorismo".