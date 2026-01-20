Partido conservador salvadoreño apunta a lograr cinco diputados en las elecciones de 2027

Así lo señaló este martes el exdiputado Guillermo Gallegos, uno de los fundadores de la derechista GANA, en declaraciones a televisión local.

La representación de GANA salió de la Asamblea Legislativa en 2024 tras no obtener ningún diputado en los comicios de febrero de ese año, para el período 2024-2027.

GANA fue fundado en 2010 como resultado de un división al interior de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fundado en 1981 y que se alternó en el poder en El Salvador con el izquierdista Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1989 y 2019, cuando llegó Bukele a la presidencia salvadoreña.

Gallegos señaló que su partido busca quedar como segunda o tercera fuerza política del país "después de Nuevas Ideas (NI)", la formación fundada por Bukele en 2017, para "tener un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)".

Apuntó que GANA no buscará la Presidencial del país porque "no es la idea ganarle al presidente", en referencia al mandatario Bukele en caso de que busqué un tercer período, "no es la idea ganar", añadió.

"Lo que nosotros esperamos es entrar con unos cinco diputados, la meta mínima es cinco", indicó.

Gallegos, que fue diputado de la Asamblea Legislativa entre 2000 y 2021, agregó que no tiene "la intensión de volver" al Congreso, pero dijo que "todavía hay una puerta abierta y dependerá de muchas cosas".

GANA fue el vehículo político con el que Bukele logró hacerse de la Presidencia en 2019, luego de que su partido NI no lograra participar en los comicios y después de que el actual presidente perteneciera a las filas del FMLN.

Entre los fundadores de GANA están el expresidente Elías Saca (2004-2009), encarcelado por corrupción, y Gallegos, quien en su momento dijo estar en contra del aborto y abogó por la instauración de la pena de muerte y el paramilitarismo para combatir a las pandillas.