Partido derechista pide renuncia del presidente de Perú por reuniones con empresario chino

En un comunicado, el partido conservador, que inicialmente respaldó el ascenso al poder de Jerí en su condición de presidente del Congreso tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), condenó “de manera categórica” las conductas atribuidas al mandatario, que consideró “inadmisibles y contrarias de forma grave a los principios éticos, democráticos y de transparencia” que deben regir toda función pública.

Por ese motivo, y ante "el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana", APP exigió la renuncia inmediata del mandatario como "un acto de responsabilidad política y moral" frente al país.

El partido de Acuña, un acaudalado empresario en carrera por tercera vez por la Presidencia, exigió a la Fiscalía actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas contra Jerí.

De igual forma, APP consideró que el partido Somos Perú, al cual pertenece Jerí, tiene también "responsabilidad política frente a los hechos conocidos".

Medios locales revelaron en la última semana que el presidente se reunió a finales de diciembre con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de su propiedad, donde Jerí acudió encapuchado para no ser reconocido.

El 6 de enero volvieron a encontrarse, esta vez en un local comercial del empresario que fue clausurado el mismo día por autoridades municipales.

En medio de la polémica y los pedidos de investigación generados por la revelación de estos encuentros, Jerí pidió disculpas a la ciudadanía a través de un video difundido durante la madrugada del domingo por la Presidencia, en el que reiteró no haber cometido ningún acto ilícito.

A raíz del revuelo por esos encuentros sin registro oficial, Jerí pidió declarar ante la Fiscalía, la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Contraloría para esclarecer esas reuniones.

"En atención a los reportes periodísticos y a las recientes declaraciones públicas que se han venido difundiendo en los últimos días, y que guardan relación directa con mi persona, me pongo a disposición de la Fiscalía de la Nación, a fin de brindar las declaraciones y aclaraciones que correspondan cuando lo estimen pertinente", indicó Jerí en una carta dirigida al fiscal general interino, Tomás Gálvez.