Pedro Sánchez asistirá el jueves a la cumbre europea sobre Groenlandia

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, confirmó este martes la asistencia de Sánchez a la cumbre extraordinaria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una reunión semanal del Gobierno que, en esta ocasión, estuvo centrada en el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Córdoba (sur).

Debido a ese siniestro, en el que han muerto al menos 41 personas, Sánchez canceló su participación en el Foro Económico de Davos (Suiza), donde iba a viajar este martes.

Sí irá, sin embargo, el jueves a la cumbre anunciada por las autoridades europeas para abordar una respuesta conjunta ante los intentos del estadounidense Donald Trump de hacerse con el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que se encuentra en el Ártico.

El Consejo Europeo anunció este lunes la convocatoria de la cumbre y la Comisión Europea (CE) avanzó que "está preparada para responder" a la amenaza de nuevos aranceles del presidente estadounidense, aunque el Ejecutivo comunitario subrayó que apuesta primero por encontrar una solución diplomática.

Además, fuentes del Ejecutivo español confirmaron a EFE que se mantiene la cumbre hispano-portuguesa prevista para el próximo día 29 de enero en Huelva (suroeste), una de las provincias golpeadas por la catástrofe ferroviaria ya que varios de los pasajeros fallecidos residían en ella.

La cumbre estará presida por Sánchez y por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y contará con la participación de varios ministros de los respectivos gobiernos.