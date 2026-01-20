¿Por qué Perú ha prohibido que dos personas circulen en una motocicleta?

"Sabemos estadísticamente que las motos son las herramientas usadas por los mal nacidos esos", afirmó el presidente de Perú, José Jerí, la semana pasada tras reunirse con gremios de transportistas, especialmente afectados por el auge de los delitos de sicariato y la extorsión, que habitualmente se realizan en este medio de transporte.

Durante el último año, han sido numerosos los crímenes cometidos bajo esta modalidad, desde el ataque al candidato presidencial Rafael Belaúnde, al asesinato un diplomático de la Embajada de Indonesia ocurrido frente a su casa en Lima, al cantante de cumbia Paul Flores, y varios periodistas asesinados de esta forma.

También en motocicleta delincuentes han dejado desde hace meses granadas o cartuchos de dinamita y mensajes extorsivos en colegios, negocios e incluso instituciones públicas. Antes de este repunte de violencia criminal ya era popular en Perú la expresión "que te manden la moto", en referencia a que ordenen a sicarios tu asesinato.

El auge del crimen organizado en los últimos años es evidente en Perú si se compara la cifra de 2.250 homicidios registrados en 2025, con los 1.139 que hubo en 2019, lo que refleja una escalada constante.

Según la cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) en lo que va de 2026, se han registrado 88 homicidios, no mucho mayor de las 118 personas que han muerto en accidentes de tránsito en los primeros 20 días del año. Más de la mitad fueron en Lima y la colindante provincia portuaria del Callao, declaradas en emergencia desde octubre.

La prohibición, que también ha sido implantada anteriormente en otros países como Ecuador sin que las cifras de homicidios vinculados al crimen organizado hayan bajado, fue instaurada en Lima y Callao en octubre, junto al estado de emergencia decretado por Jerí, que se mantiene hasta ahora.

Sin embargo, a partir de este miércoles, la infracción será sancionada con una multa de 660 soles (196 dólares o 170 euros ), además de la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor; pero en caso de reincidencia, la multa se incrementará a 1.320 soles y el conductor podría perder su licencia.

La medida ha generado molestia entre motociclistas, quienes denuncian una vulneración a los derechos al trabajo y al libre tránsito. El presidente de la Comunidad de moteros del Perú, Dani Mendoza, advirtió en medios locales que si no se llega a un consenso en la reunión pactada con el Ejecutivo para este martes, el gremio iniciará un paro nacional.

El ciudadano Ronnie Pretel, que viaja a diario en motocicleta con su pareja, indicó a EFE que esta "medida populista "les discrimina y van a verse perjudicados en su día a día cuando no están haciendo nada malo.