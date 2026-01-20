Presidente Cámara Diputados de Paraguay dice Junta de Paz podría tratar otros conflictos

"De tener éxito, y creo que hay condiciones para que tenga éxito, esta Junta de la Paz puede ampliar su visión y sus funciones a una serie de conflictos en el mundo", dijo en la radio Universo el diputado oficialista al referirse a este órgano impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien invitó a Paraguay a formar parte de la iniciativa.

Latorre justificó la creación de la Junta ante "una falla de los organismos multilaterales en los procesos de preservación de la paz", como ha sucedido, según analizó, con la invasión rusa de Ucrania que comenzó en febrero de 2022 o los conflictos en Oriente Medio.

"Hay una falla de los organismos multilaterales en cuanto a sus capacidades de prevenir los conflictos y creo que esta (la Junta de Paz) es una estrategia, una apuesta y una suma interesante desde la creación de un nuevo organismo multilateral que tiene el foco y la visión centrada en los procesos de paz", analizó.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, uno de los aliados del Gobierno estadounidense en Suramérica, anunció el pasado sábado que fue invitado por Trump a formar parte de la Junta de Paz.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, indicó la víspera que su país podría participar de esa instancia como "miembro pleno fundador" y descartó el pago de 1.000 millones de dólares previstos como membresía al señalar que el desembolso no es "obligatorio".

El citado órgano, impulsado por Washington para fiscalizar la aplicación del plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás (con una ofensiva militar israelí que ha causado más de 71.000 muertos y devastado el territorio), cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU.

No obstante, algunas voces alertan de que pueda convertirse en un cuerpo paralelo a las Naciones Unidas para reforzar los intereses de Estados Unidos.