Presidente de Panamá asegura que no teme aumento de la tensión en torno al Canal

Tras participar en una sesión del Foro Económico Mundial de Davos dedicada a Latinoamérica, Mulino negó con firmeza que le preocupara un nuevo episodio de tensión, despues de que hace un año, tras el inicio de su segundo mandato, Trump advirtiera que su país iba a "recuperar el control del Canal" y acusara a las autoridades que gestionan esta infraestructura de haber cedido su control a China, y de cobrar de más a las embarcaciones de Estados Unidos.

Mulino también indicó que no tiene prevista ninguna reunión con Trump, quien llegará a Davos el miércoles para dirigirse a los líderes que participan en este encuentro mundial.