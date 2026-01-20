Presidente paraguayo asistirá a cita de Junta de Paz de Gaza durante su estadía en Davos

En declaraciones a periodistas, el titular de Exteriores anunció que Peña tiene previsto viajar a Davos este miércoles para participar, un día después, en el encuentro sobre Gaza, al que también ha confirmado su asistencia el presidente argentino, Javier Milei.

Ramírez señaló que Peña estará en la firma del documento de constitución de la Junta de Paz, lo que convertirá a Paraguay en "miembro pleno fundador".

Previamente, detalló el canciller, el Gobierno paraguayo envió una nota al Departamento de Estado de Estados Unidos en la que "se acepta la membresía".

El ministro afirmó que Paraguay integrará esta Junta "por un plazo no mayor de tres años renovables" y aclaró que no hará pago alguno.

Por otro lado, indicó que Peña será expositor en varios paneles del Foro Económico Mundial, con el objetivo, según dijo, de promover a Paraguay en "el mundo empresarial", y adelantó que sostendrá reuniones bilaterales con otros líderes.

Peña reveló el sábado pasado en la red social X que fue invitado por Trump a formar parte de la Junta de Paz.

Según Washington, el órgano cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la propuesta ha suscitado recelos en algunos países por el riesgo de que se convierta en un mecanismo paralelo al sistema multilateral de las Naciones Unidas.