Rebajan a 10 años sentencia de cárcel a exdirector del Banco Central de Surinam

El tribunal surinamés, donde se llevó a cabo el dictamen este lunes, informó además que Hoefdraad también violó la Ley Anticorrupción gubernamental y participó de una organización criminal.

Hoefdraad fue director del Banco Central de Surinam entre 2010 y 2015 ministro de Finanzas de Surinam entre 2015 y 2020.

El 12 de agosto de 2020, la Policía de Surinam expidió una orden de arresto contra el exministro tras ser acusado de 11 cargos por corrupción pública, fraude bancario y malversación de fondos.

Hoefdraad fue condenado en ausencia a 12 años de prisión el 17 de diciembre de 2021, pues desde ese entonces lleva prófugo.

Según reportaron los medios locales en julio de 2020, a Hoefdraad se le prohibió salir del país pero, aún así, logró eludir a las autoridades.

Fue declarado culpable de violar las leyes anticorrupción, malversación de recursos estatales, participación en una organización criminal y malversación de fondos.

Por su parte, el exgobernador del CBvS Robert Van Trikt, y el exdirector del Surinamese Postspaarbank Ginmardo Kromosoto también fueron sentenciados a prisión en febrero por corrupción en el año 2022.

Van Trikt fue sentenciado a 8 años en prisión por pertenecer a una organización delictiva junto a otros antiguos funcionarios, incluyendo a Hoefdraad, por lavado de dinero, violar la ley anticorrupción del país suramericano, malversación de fondos y falsificación.

La jueza impuso la sentencia al exgobernador del Banco Central al encontrarlo culpable por asociarse con Hoefdraad, Kromosoto y el exdirector de Asuntos Legales del CBvS Faranaaz Hausi, por daños cometidos contra la institución bancaria local.

Kromosoto fue condenado a cinco años de prisión y junto a Van Trikt recurrió la sentencia.

Según la Fiscalía, estas personas se confabularon y cometieron operaciones financieras en detrimento del banco y del Estado de Surinam.