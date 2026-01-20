Rebajan a 12 los alumnos muertos en un accidente en Sudáfrica y detienen a su conductor

El minibús transportaba a los estudiantes en la zona de Vanderbijlpark, en el sur de Johahnesburgo (norte), en la provincia de Gauteng, donde tuvo lugar la colisión de ese vehículo contra un camión.

En comunicado, el Departamento de Educación de Gauteng aclaró este martes que la tragedia "se cobró la vida de 12 estudiantes", tras elevar este lunes a 13 la cifra de víctimas mortales.

Por su parte, el portavoz de la Policía de Gauteng, Mavela Masondo, confirmó que el conductor del minibús escolar, de 22 años, "fue arrestado tras recibir el alta hospitalaria" y se enfrenta a doce cargos de homicidio culposo.

Se espera que el conductor comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Vanderbijlpark en las próximas 48 horas.

Masondo también indicó que un estudiante recibió el alta hospitalaria, mientras que otros cuatro permanecen hospitalizados.

En un comunicado emitido el martes, la jefa de Salud de Gauteng, Nomantu Nkomo-Ralehoko, precisó que los alumnos heridos ingresaron ​​en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Sebokeng.

"Un estudiante permanece en estado crítico inestable, mientras que los otros dos se encuentran en estado crítico pero estable. Todos los pacientes de la UCI son chicas de 10, 15 y 16 años, y la estudiante que fue trasladada en helicóptero tiene 17 años", explicó Nkomo-Ralehko.

El portavoz de la Policía de Tráfico de Gauteng, Sello Maremane, declaró a medios locales que las investigaciones preliminares apuntan a que el conductor del minibús intentó adelantar a un vehículo que iba delante y no se percató de la presencia de un camión que se aproximaba, lo que resultó en una colisión frontal.

En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, manifestó su "tristeza" por el suceso y expresó su solidaridad con las familias, los profesores, los compañeros de clase y los amigos de las víctimas.

"Nuestros niños son el bien más preciado de la nación y debemos hacer todo lo posible, desde el cumplimiento de las normas de tránsito hasta la calidad de los proveedores de servicios designados para el transporte de los estudiantes, para protegerlos", enfatizó Ramaphosa.

El siniestro ocurrió después de que la semana pasada la ministra sudafricana de Transporte, Barbara Creecy señalara que el número de muertos en accidentes de tráfico en Sudáfrica es una "vergüenza nacional".

Creecy hizo ese comentario tras presentar estadísticas de la pasada temporada de fiestas navideñas en el país, en la que murieron en diciembre 1.427 personas en la carreteras sudafricanas, un 5 % por menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.