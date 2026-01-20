Rutte promete a Trump mediar sobre Groenlandia mientras la UE anticipa una respuesta firme

Las distintas partes pueden tener oportunidad de abordar el caso cara a cara durante la presencia del mandatario estadounidense en Europa, donde el miércoles interviene en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y el jueves, si acepta, ha sido convocado por su homólogo francés, Emmanuel Macron, a una reunión del G7 en París y una cena antes de su vuelta a EE.UU..

Trump insistió este martes en que hacerse con el control de Groenlandia es algo "imperativo" para la seguridad tanto de su país como mundial. En una imagen generada por inteligencia artificial y colgada en su red, Truth Social, fue más allá al reflejar ya a esa isla como territorio estadounidense, con la bandera de las barras y estrellas plantada en su suelo rocoso.

Según una captura de pantalla que él mismo colgó en esa plataforma, Rutte le ha asegurado en un mensaje que está comprometido a encontrar una solución. "Estoy deseando verte. Tuyo, Mark", le dice en ese intercambio de tono complaciente.

Macron se ha mostrado menos comprensivo, indicándole que no entiende qué está haciendo en Groenlandia, tal y como refleja otro texto filtrado también por Trump y confirmado después por el Elíseo. Sin embargo, le ha propuesto reunir en París después de Davos a los otros miembros del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido), e invitar igualmente a ucranianos, sirios, daneses y rusos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó claro este martes que la respuesta de la UE ante las presiones anexionistas será "firme, unida y proporcional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Consideramos al pueblo de EE.UU. no solo como aliados, sino como amigos. Arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional", dijo en su intervención pública en Davos.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, había advertido este martes a los europeos que Trump los estaba "tomando por tontos" y que deben adaptar su diplomacia a la "ley de la jungla" que ha implantado el estadounidense: "Este tipo no está loco; es muy deliberado, pero está desencadenado y fuera de control, y eso exige que uno reaccione", señaló igualmente en Suiza.

La ministra de Asuntos Económicos de Dinamarca, Stephanie Lose, ha instado a sus socios europeos a no "descartar" ninguna posible respuesta ante las "amenazas" de Trump para hacerse con el control de Groenlandia, aunque también ha llamado a "insistir" en el diálogo para evitar una escalada.

Groenlandia es un territorio autónomo bajo soberanía danesa. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó hoy que sea "parte original" de Dinamarca.

Recordó que la isla ártica fue colonia noruega desde el siglo XIII y danesa desde el XIX, y que "sólo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo en virtud del que entraba a formar parte de Dinamarca no como una colonia".

La posibilidad de que Rusia o China se hagan con el control de esa isla en caso de que no pase a estar en manos estadounidenses es el argumento que ha llevado a Trump desde hace semanas a reclamar la anexión "por las buenas o por las malas".

Ante el rechazo de la UE a ceder a sus presiones, ha amenazado con imponer aranceles del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la OTAN que habían enviado tropas a Groenlandia. Esa cifra podría incrementarse hasta el 25 % a partir de junio en caso de persistir en su actitud.

La patronal de la UE, BusinessEurope, alertó este martes de que la imposición de nuevos gravámenes por parte de EE.UU. a socios que rechazan el plan estadounidense socavaría "gravemente" las relaciones transatlánticas: "Los aranceles adicionales no beneficiarán a nadie", añadió su comunicado.

Mientras, el líder republicano reiteró este martes en Truth Social, en una de sus habituales publicaciones plagadas de mayúsculas y signos de exclamación, que "Dinamarca y sus aliados europeos tienen que HACER LO CORRECTO".