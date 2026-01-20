Sanciones de EE.UU. a red narcotraficante en Costa Rica que movía cocaína desde Colombia

El Ministerio Público de Costa Rica informó este martes que los sancionados son los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, así como Tonny Alexander Peña Russel, identificados como los líderes del grupo. También fueron sancionadas Estefanía McDonald (esposa de Shock) y Anita McDonald (madre de Estefanía).

Las sanciones fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y abarcan el bloqueo de todos los bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos, o que estén bajo posesión o control de ciudadanos o entidades estadounidenses.

También se bloquean las entidades que sean propiedad, directa o indirecta, individual o conjunta, en un 50 % o más de las personas designadas.

La OFAC detalló que Shock y Noni "se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos de Costa Rica, mediante contacto directo con proveedores en Colombia" y que la red "es responsable de mover varias toneladas de cocaína desde Colombia, almacenarla en Costa Rica y, posteriormente, transportarla hacia Estados Unidos y Europa",

Además, responsabiliza a Shock y Noni de "la expansión de sus operaciones a través de alianzas con otros traficantes, así como con grupos armados, incluida una banda de sicarios aparentemente controlada por Peña Russell".

Shock fue capturado en el Reino Unido en diciembre de 2024 y permanece a la espera de que se concrete su extradición a Estados Unidos, mientras que Noni fue detenido el pasado 27 de agosto de 2025 en San José, y Peña Russell en 2024. Todos enfrentan en la actualidad procesos de extradición a EE.UU.

Respecto a Estefanía y Anita McDonald, la autoridad estadounidense sostiene que ambas utilizaron varias empresas para lavar dinero a favor de Shock.

Díaz subrayó la cooperación internacional y las acciones proactivas de las autoridades costarricense que "han sido determinantes para desarticular estructuras criminales que operan dentro y fuera del territorio nacional".

En noviembre de 2025, la policía costarricense lanzó un operativo a gran escala contra la organización de Shock y Noni en Limón (Caribe) y San José, que resultó en el arresto de 30 personas y la incautación de 14 toneladas de drogas y numerosos bienes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bautizó a este grupo como el Cartel del Caribe Sur y explicó que contaba con un brazo armado y divisiones de logística terrestre, marítima, de legitimación de capitales, de asuntos jurídicos, de tecnología y de seguridad, características propias de un cartel narcotraficante.