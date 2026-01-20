Secretario Comercio EEUU afea que energías renovables abocan a Europa a someterse a China

Durante su intervención en el Foro de Davos en una mesa redonda sobre globalización y soberanía, Lutnick se ha preguntado "por qué Europa va a apostar por la energía solar y eólica y por qué van a aceptar cero emisiones netas en 2030 si no fabrican baterías", una decisión que a su juicio supone que "han decidido someterse a China".

Lutnick ha recomendado encarecidamente a la Unión Europea que adopte el modelo impuesto por Trump, ya que la globalización "ha fallado y sólo ha empobrecido a los trabajadores" y ha reducido la independencia de los Estados.

Para la administración estadounidense, "los trabajadores de nuestro país son lo primero" y no tiene sentido que las empresas deslocalicen la producción y se lleven fuera del país industrias como la farmacéutica, que perjudica el acceso a los medicamentos.

Así ocurre con otros sectores, ha indicado Lutnik, que ha reiterado que "no se puede ser soberano si dependes de otros países para cosas tan básicas"; la soberanía y la independencia, ha indicado, "se miden en las fronteras".

El secretario de Comercio ha animado "a todo el mundo" a adoptar el modelo estadounidense y ha sugerido que "un mundo sin los Estados Unidos sería muy oscuro y muy feo".

Lutnick ha aprovechado su intervención para lamentar el exceso de regulación en Europa, donde gigantes digitales han sido objeto de cuantiosas multas por abusar de su posición de privilegio, lo que en su opinión sólo perjudica a los consumidores y a la libre circulación de capitales.

Asimismo, ha instado al Reino Unido, cuya ministra de Economía, Rachel Reeves, se encontraba en la sala, a "unirse" a Estados Unidos en esta batalla contra la globalización y ha asegurado que el PIB crecerá un 5 % en el último trimestre de 2025, frente al estancamiento que muchos predijeron para el país al inicio del mandato de Trump a causa de los aranceles.

Reeves ha alegado que el Reino Unido aspira a mantener lazos comerciales fuertes con China, con la UE y con Estados Unidos.

Los acuerdos comerciales de la administración estadounidense con la UE y el Reino Unido, ha dicho Lutnick, están dando ya sus frutos, y van a conseguir terminar con la tendencia de los últimos 30 años, que ha supuesto que "China lo produce todo y el resto del mundo se lo compra".

Donald Trump, ha añadido Lutnick, "está enseñando al mundo lo que hay que hacer y cómo se debe actuar"; por lo que respecta a las posibles represalias europeas a las amenazas de Trump de añadir nuevos aranceles, se ha mostrado convencido de que se resolverá mediante "una conversación constructiva entre el presidente y la presidenta de la Comisión Europea", Úrsula von der Leyen.