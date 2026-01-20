Serbia solicita a Washington alargar permiso a petrolera NIS en plena negociación con MOL

Así lo informó este martes la ministra de Energía serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, a la radiotelevisión pública RTS, aclarando que si bien se ha alcanzado un acuerdo marco entre el gigante ruso Gazprom y MOL para la transacción prevista, aún faltan por negociar detalles antes de la firma de los correspondientes contratos.

En el marco de las sanciones a empresas rusa para evitar que sus ingresos financien la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno estadounidense ha dado a NIS un plazo hasta el 24 de marzo para que se libere de la propiedad mayoritaria que ostenta Gazprom (y GazpromNeft) en la compañía serbia.

NIS, tras haber sido sancionada en octubre pasado, sigue operando en virtud de un permiso temporal, pero este vence ya el próximo viernes.

"Aún queda mucho trabajo por hacer para que todo el acuerdo (con Gazprom) se concrete. Sin embargo, lo importante es que los propietarios mayoritarios rusos, es decir, Gazpromneft, han llegado a un entendimiento con MOL sobre los principios básicos y que NIS ha presentado las solicitudes a Washington", afirmó Djedovic Handanovic.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la ministra, en el acuerdo preliminar alcanzado se prevé que el Estado serbio, hasta ahora propietario del 29,9 % de las acciones, comprará un 5 % de las participaciones rusas y que socios de Emiratos Árabes Unidos también participarán en la transacción de compraventa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La petrolera serbia, la única compañía del país dedicada a la exploración, producción y refinado de petróleo, tiene más de 400 gasolineras en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Bulgaria.

Rusia es propietaria del 56,1 % de NIS a través de las empresas GazpromNeft y Gazprom, el Gobierno serbio controla el 29,9 % y el resto está en manos de accionistas minoritarios.