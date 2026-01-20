Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon

Sheinbaum salió a recibir a Simon por la entrada destinada al acceso de jefes de Estado y la condujo al patio principal de Palacio Nacional (sede del Gobierno), donde se llevó a cabo la ceremonia oficial de recepción, con la interpretación de los himnos nacionales de México y Canadá.

Previamente, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que Mary Simon es la primera gobernadora general indígena de Canadá.

“Es la primera gobernadora general indígena en Canadá. Y le vamos a dar la recepción como jefa de Estado. Viene a platicar, sobre todo, sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló Sheinbaum.

Tras la ceremonia protocolaria, ambas se trasladaron a las oficinas presidenciales, donde sostienen una reunión privada, como parte de la agenda bilateral.

La visita se da en un contexto de estrecha relación entre México y Canadá, socios estratégicos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en foros multilaterales y temas de cooperación política, social y económica.

Sheinbaum recibió en septiembre pasado en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El encuentro de este martes con Simon ocurre mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a perfilar los temas que podrían revisarse en el acuerdo comercial, en un escenario de tensiones por medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas, conocido como 'nearshoring'.

El martes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, que "ni siquiera pensaba" en el tratado comercial que tiene con México y Canadá al ser "irrelevante".

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026, acuerdo que cuenta con el respaldo activo tanto de México como del de Canadá frente a las dudas de Washington.