Togo entrega a Burkina Faso a un exlíder golpista burkinés acusado de intentar asonadas

"El teniente coronel Damiba fue arrestado y expulsado el 17 de enero de 2026", informó a EFE una fuente del Estado Mayor togolés bajo condición de anonimato.

Según esta fuente, la expulsión fue ordenada por la Presidencia togolesa y Damiba fue trasladado en un avión privado a la capital de Burkina Faso, Uagadugú, donde fue entregado a las autoridades de ese país.

Un día antes, detalló, el expresidente de transición burkinés había comparecido ante un tribunal de la capital togolesa, Lomé, que aceptó la petición de extradición formulada contra él por las autoridades burkinesas.

Otra fuente cercana al jefe del Gobierno togolés, Faure Gnassingbé, confirmó los hechos a EFE y afirmó que "Togo no puede aceptar que su territorio sirva de base para desestabilizar a un país vecino".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Damiba ha sido alertado y ha recibido advertencias de Togo. Pero hemos constatado que sus acciones han continuado", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Damiba se había refugiado en Togo tras ser derrocado por el capitán Ibrahim Traoré, en el poder actualmente, y ha sido acusado reiteradamente de planear intentos de golpes de Estado, el último de los cuales habría estado presuntamente previsto para la noche del pasado 3 de enero.

Después de que se hicieran públicas esas acusaciones, grabaciones de audio presentadas como pruebas de un complot contra el capitán Traoré se difundieron por las redes sociales y varios militares fueron detenidos.

El Gobierno burkinés indicó que Damiba y sus cómplices habían planeado asesinar a Traoré y a otras autoridades civiles y militares y emitió vídeos en la televisión de confesiones de presuntos implicados en el plan.

Ni Lomé ni Uagadugú se han manifestado públicamente sobre estos hechos.

Burkina Faso encajó dos golpes de Estado en 2022: uno el 24 de enero, dirigido por Damiba, y otro el 30 de septiembre, encabezado por Traoré, quien dirige actualmente la nación.

Ambos golpes llegaron tras el descontento entre la población y el Ejército por los incesantes ataques yihadistas.

El país se enfrenta, desde 2015, a grupos yihadistas ligados a Al Qaeda y al Estado Islámico que controlan muchas zonas de su territorio y atacan constantemente a la población.

Miles de personas han muerto en numerosos ataques en este país de la región del Sahel y más de dos millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Después de los golpes de Estado, la junta militar burkinesa se ha desvinculado de Occidente, especialmente de su antigua metrópolis, Francia, y ha estrechado lazos con Rusia.