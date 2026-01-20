Tribunal hutí en el Yemen confirma ocho sentencias de muerte en presunto caso de espionaje

Según el diario yemení Al Thawra, la división de apelaciones del Tribunal de Seguridad del Estado en Saná decidió ayer lunes confirmar la pena de muerte contra ocho acusados ​​de comunicarse con lo que los hutíes describen como una red de espionaje extranjera.

El tribunal también redujo una sentencia de muerte a 10 años de prisión, confirmó las sentencias cumplidas por otros dos acusados, absolvió a varias personas y ordenó más revisiones legales y médicas en casos adicionales, según el periódico.

El fallo sigue a un veredicto de un tribunal de primer grado del 22 de noviembre que condenó a 19 acusados, condenando a 17 de ellos a muerte y dos a 10 años de prisión, mientras que absolvió a otros dos.

Un acusado continúa prófugo tras ser condenado a muerte en ausencia. La Fiscalía hutí los acusa de colaborar durante 2024 y 2025 con países que describen como hostiles al Yemen, entre ellos Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y el Reino Unido.

Según la acusación, los acusados ​​proporcionaron información política, militar y de seguridad confidencial, detalles sobre sitios e instalaciones estratégicos y ayudaron a reclutar a otros a cambio de dinero.

Los hutíes afirman que la información fue utilizada para guiar ataques aéreos contra objetivos militares y civiles, lo que provocó cientos de muertes y una destrucción generalizada de infraestructura.

Esas acusaciones no pudieron verificarse de forma independiente.

El caso es parte de una campaña hutí más amplia contra supuestas redes de espionaje.

En noviembre, los rebeldes anunciaron el desmantelamiento de lo que dijeron era una red de espionaje vinculada a una sala de operaciones conjunta dirigida por agencias de inteligencia estadounidenses, israelíes y saudíes.

El canal de televisión Al Masirah, afín a los hutíes, transmitió más tarde lo que describió como confesiones de varios yemeníes acusados ​​de recopilar inteligencia en sitios que luego fueron blanco de ataques aéreos.

Grupos de derechos humanos han criticado repetidamente al Tribunal de Seguridad del Estado de los hutíes, afirmando que carece de independencia y de garantías de proceso.

Los rebeldes respaldados por Irán han incrementado los arrestos en áreas bajo su control desde que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra posiciones hutíes en respuesta a los ataques del grupo contra Israel y los barcos en el mar Rojo.

El Yemen está sumido en una guerra civil desde 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse en medio de un conflicto en el que han muerto miles de personas y ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo, según agencias internacionales.