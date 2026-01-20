Trump bromea con ponerle su nombre al golfo de México: "Aún estamos a tiempo"

"Iba a llamarlo el golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo", dijo en una rueda de prensa para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

El mandatario advirtió que no hablaba en serio a los periodistas reunidos en la abarrotada Sala de Prensa de la residencia ejecutiva. "Estoy bromeando, ¿saben?, cuando digo eso. No iba a llamarlo el golfo de Trump, porque mañana ya puedo ver los titulares: 'Trump quería nombrarlo el golfo de Trump, pero fue rechazado por su equipo'".

"Mi gente no me contradice demasiado", matizó.

Durante su intervención ante la prensa, Trump defendió el rebautizo del accidente geográfico porque, según dijo, EE.UU. "tiene el 92 % de la costa" del golfo, una afirmación incorrecta independientemente del cálculo que se emplee para establecer cuánta costa tiene cada uno de los muchos países que se sitúan en el golfo.

"Siempre me molestó. Diría que tenemos la mayor parte de la costa. México tiene un pequeño porcentaje. Hablan del 8 %, pero nosotros tenemos el 92 %, y yo me dije: '¿Por qué? ¿Por qué es el golfo de México? Debería ser el golfo de Estados Unidos'", agregó.

Trump hizo oficial el cambio de nombre con una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, en la que instruyó usar 'Gulf of America' o 'golfo de Estados Unidos' en los documentos federales.

El cambio fue recibido con opiniones divididas: su base lo celebró como una muestra más de la "superioridad estadounidense en la región", mientras que suscitó rechazo entre varios países de América Latina, en especial de México, donde se sigue llamando por su nombre original.

Tras la actualización del registro oficial de topónimos de EE.UU., el servicio Google Maps fue el primero en adoptar la nueva denominación para usuarios dentro del país, seguido por Apple Maps y Bing.

Por otra parte, medios como Associated Press anunciaron que seguirían utilizando 'golfo de México' en sus informaciones, mencionando la nueva nomenclatura de 'golfo de Estados Unidos' como referencia secundaria.

Debido a esto, la Casa Blanca vetó a la agencia de noticias de la cobertura de varios eventos presidenciales, lo que llevó a AP a demandar a la Administración. Un juez falló a favor del medio, pero el Gobierno republicano apeló y el caso aún se encuentra en litigio.