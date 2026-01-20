Ultraderechista Kast presenta su gabinete con gran expectación por quien ocupará Seguridad

La presentación tendrá lugar a partir de las 20:30 hora local (00:30 GMT) en las oficinas del capitalino barrio de Las Condes, en las que se instaló Kast cuando ganó las elecciones el pasado diciembre, con cerca del 58 % de los votos.

Según dijo el líder del Partido Republicano el lunes, se tratará de un acto sobrio debido a la emergencia ambiental que se vive en las regiones de Ñuble y Biobío, donde hay miles de evacuados por los megaincendios.

Abogado y exdiputado de 59 años, Kast sucederá al progresista Gabriel Boric y se convertirá el próximo 11 de marzo en el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia.

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde la dictadura.

Durante la campaña, el republicano prometió crear un "gobierno de emergencia" para solucionar la crisis económica, de seguridad y de migración irregular que, en su opinión, atraviesa Chile.

Por eso, aunque su gabinete estará formado en total por 25 ministros, los que más interés suscitan sin Interior, por ser la cartera encargada de articular al resto; Hacienda, por el ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares prometido en campaña; y Seguridad, por ser la gran bandera de Kast.

También hay expectación por saber quién ocupará la cartera de Relaciones Internacionales, por el momento que vive la geopolítica mundial, así como la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que se encarga de las relaciones con el Parlamento, donde la fragmentación será muy alta y no habrá mayorías claras.

Aunque se han filtrado algunos nombres, persiste la duda sobre si será un equipo con mayoría de independientes cercanos a Kast y nombres ligados al mundo empresarial o si, por el contrario, será un gabinete de coalición, con amplia representación política de los partidos de la derecha tradicional que apoyaron a Kast en la segunda vuelta (UDI, Renovación Nacional y Evópoli).

Entre los nombres que parece que están confirmados están Claudio Alvarado en Interior, un exdiputado de la UDI que ha sido designado como encargado del traspaso de mando, y Jorge Quiroz en Hacienda, el economista ultraliberal que coordinó las propuestas económicas de Kast durante su campaña y que fue señalado hace años en una causa de colusión de precios en el sector avícola.

Para el Ministerio Seguridad, han circulado muchos nombres en los últimos días, pero su elección sigue siendo la gran incógnita.

Tampoco está claro si finalmente entrará al Gobierno el ultraderechista Partido Nacional Libertario, que fue una de las grandes sorpresas de las pasadas elecciones y está considerado más radical que el Partido Republicano de Kast.

La presentación del gabinete tiene lugar días antes de que el presidente electo emprenda una gira por Centroamérica para reunirse, entre otros mandatarios, con el salvadoreño Nayib Bukele, cuyas guerra contra las pandillas alabó constantemente en campaña.