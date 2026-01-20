Un nuevo ataque ruso daña una infraestructura energética en la región de Odesa

Según informó en su página web la empresa privada DTEK, una de sus instalaciones en Odesa sufrió “daños significativos”. La infraestructura ya fue atacada en otras tres ocasiones durante la guerra, dijo DTEK.

Los especialistas de la empresa trabajan para restablecer el servicio lo antes posible, según la nota de la compañía.

Situada a orillas del mar Negro, Odesa es una de las ciudades más castigadas por los ataques rusos al sistema energético y a otras infraestructuras civiles en Ucrania.

Aparte de los cortes de luz de emergencia por los últimos bombardeos rusos, los abonados al sistema eléctrico experimentan este martes apagones programados de alrededor de siete horas debido a los efectos acumulados de los sucesivos ataques enemigos.

Las autoridades ucranianas racionan de esta forma la electricidad para hacer frente al déficit de generación y suministro que han provocado los ataques rusos a centrales y subestaciones eléctricas.

Como en otras ciudades del país, muchos negocios funcionan con generadores alimentados con gasóleo durante las horas que duran los apagones.

La presente ola de ataques rusos al sistema energético también ha provocado largas interrupciones en el funcionamiento de la calefacción en plena ola de frío en Ucrania. En la región de Odesa, las temperaturas registran este martes un mínimo de 11 grados bajo cero.

Rusia lanzó esta madrugada contra el conjunto de Ucrania más de 30 misiles y cerca de 440 drones. Entre los objetivos de este ataque destacan las subestaciones eléctricas que están conectadas a las centrales nucleares ucranianas.

Los ataques rusos han dañado todas las centrales no nucleares con las que Ucrania genera su electricidad. Rusia no ha atacado hasta el momento ninguna de las centrales nucleares que permiten a Ucrania seguir generando energía pese a los ataques, aunque podría dejar a la red eléctrica nacional sin la energía que producen las nucleares bombardeando las subestaciones conectadas a éstas.