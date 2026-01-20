UNICEF busca acordar con México una agenda común sobre los derechos de la infancia

“México es un país de suma importancia y centralidad para UNICEF en América Latina y el Caribe, no solo por la escala y ambición de su programa, sino por la capacidad de liderazgo del Gobierno Mexicano así como del sector privado a nivel regional y global en favor de la niñez”, afirmó Benes en un comunicado.

Agregó que la visita busca “fortalecer ese liderazgo en un momento decisivo, con una agenda ambiciosa que pone a la niñez en el centro de las políticas públicas en México”.

Durante su estancia, el directivo sostendrá reuniones con autoridades federales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como con gobiernos estatales y municipales.

Entre los encuentros previstos destacaron reuniones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y autoridades de los sectores de salud, educación y protección social.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según UNICEF, los diálogos apuntan a consolidar compromisos políticos a favor de la niñez y a profundizar la cooperación en áreas como prevención de la violencia, primera infancia, salud y nutrición, educación inclusiva y sistemas de protección, además de identificar ámbitos en los que México pueda seguir siendo un referente regional e internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La visita ocurre también en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto, Benes realizará una visita de trabajo a Guadalajara y Zapopan, en el estado de Jalisco, donde se reunirá con autoridades estatales y municipales, el poder legislativo local y el comité anfitrión de la sede.

Uno de los momentos centrales será la visita al Estadio Akron, donde se presentarán avances del Protocolo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes impulsado por el Gobierno de Jalisco y UNICEF con motivo del Mundial, así como iniciativas de crianza positiva, prevención de la violencia y fortalecimiento de los sistemas de respuesta.

“Los grandes eventos deportivos pueden y deben ser espacios seguros y protectores para niñas, niños y adolescentes, y una oportunidad para construir alianzas y nuevos compromisos”, subrayó Benes.

La agenda incluye además encuentros con organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y filantrópico, así como diálogos con adolescentes y jóvenes, a quienes UNICEF reconoció como actores clave del nuevo Programa de País.

“Los avances sostenibles para la infancia solo son posibles cuando gobierno, sociedad civil, sector privado y jóvenes trabajan juntos”, afirmó el directivo.

La visita se enmarca en el arranque del Programa de País de UNICEF en México 2026–2031, que será presentado ante la Junta Ejecutiva de UNICEF en febrero de 2026, y que busca cerrar brechas, fortalecer sistemas y ampliar soluciones conjuntas con los gobiernos federal y estatales, el sector privado, la sociedad civil y las y los jóvenes.