UNICEF: más de la mitad de los 500.000 afectados por inundaciones en Mozambique son niños

El portavoz de la agencia Guy Taylor subrayó que estos desplazados viven "muy hacinados" en refugios donde hay alto riesgo de contraer enfermedades y es muy difícil acceder a servicios básicos como agua potable, atención sanitaria o alimentos.

"La combinación de enfermedades transmisibles por el agua y la malnutrición, en un país donde ya antes de las inundaciones cuatro de cada diez niños estaban desnutridos de forma crónica, representa una amenaza letal", señaló por videoconferencia desde Mozambique a la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

UNICEF está prestando servicios humanitarios en la zona, especialmente en la provincia meridional de Gaza, la más afectada, y en otras como Sofala, aunque "el riesgo sigue creciendo, pues las lluvias continúan en algunas zonas y la temporada de ciclones apenas acaba de comenzar", subrayó.

También desde Mozambique, la jefa en el país de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Paola Emerson, agregó que esta emergencia climática se suma al desplazamiento masivo que sufre el país debido al conflicto que persiste en el norte del territorio, con amplia presencia de grupos yihadistas armados.

"El número de personas necesitadas de ayuda humanitaria aumenta, pero el llamamiento de fondos para asistencia en el país este año, por 352 millones de dólares, sigue estando insuficientemente financiado", lamentó Emerson.

La coordinadora humanitaria señaló que ante el desbordamiento de caudalosos ríos en el centro y sur del país, la ONU y sus socios en la asistencia exploran vías alternativas de acceso para la entrega de alimentos, incluyendo rutas marítimas desde la capital, Maputo, al pequeño puerto de Imhambane, más próximo a las zonas afectadas.

"Aunque las lluvias podrían disminuir en los próximos días, el riesgo de inundaciones persiste", advirtió, señalando que hará falta tiempo para que bajen los niveles de las presas, retrocedan las aguas de las crecidas y las condiciones del suelo se estabilicen lo suficiente como para permitir la reapertura de carreteras.