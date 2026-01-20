Von der Leyen celebra el pacto UE-Mercosur y apunta a un acuerdo aún más grande con India

"El sábado estuve en Asunción para firmar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Fue un avance histórico tras 25 años de negociaciones", afirmó Von der Leyen durante su intervención pública en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

La presidenta del Ejecutivo comunitario subrayó que, con este pacto, "la Unión Europea y América Latina han creado la mayor zona de libre comercio del mundo", al constituir "un mercado que representa más del 20 % del PIB mundial, integrado por 31 países y más de 700 millones de consumidores, y alineado con el Acuerdo de París".

La democristiana alemana inscribió el pacto dentro de los esfuerzos de la UE para adaptarse y ganar independencia en un contexto geopolítico cada vez más tensionado, acelerando en ámbitos como la inteligencia artificial, la integración energética o el aprovisionamiento de recursos.

Aseguró que el pacto con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay "envía un mensaje al mundo" que subraya que la UE opta "por el comercio justo frente a los aranceles; la cooperación frente al aislamiento; y la sostenibilidad frente a la explotación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Por eso no nos detendremos en América Latina", afirmó, recordando que "el año pasado alcanzamos nuevos acuerdos con México, Indonesia y Suiza" y que la UE está trabajando en "un nuevo acuerdo de libre comercio con Australia", además de avanzar en negociaciones con "Filipinas, Tailandia, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y otros países".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este contexto, Von der Leyen puso el foco en la India y aseguró que, tras Davos, viajará a ese país, donde "aún queda trabajo por hacer, pero estamos a las puertas de un acuerdo comercial histórico".

"Algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos: uno que crearía un mercado de 2.000 millones de personas, que representaría casi una cuarta parte del PIB mundial y que, de forma crucial, otorgaría a Europa una ventaja de primer movimiento con una de las economías de mayor crecimiento y dinamismo del mundo", resumió.

Von der Leyen insistió en la mentalidad abierta de la UE a la hora de "hacer negocios" con las grandes potencias económicas, desde América Latina hasta el Indo-Pacífico "y mucho más allá".

"Europa siempre elegirá al mundo. Y el mundo está dispuesto a elegir a Europa", concluyó en ese influyente foro informal.