Wall Street acelera las pérdidas y el Dow baja 1,76 % tras amenazas arancelarias de Trump

Al cierre de la sesión en el parqué neoyorquino, y coincidiendo con una comparecencia de prensa de Trump, el Dow Jones perdió unos 870 puntos, hasta 48.488; el selectivo S&P 500 bajó un 2,06 %, hasta 6.796 unidades, y el tecnológico Nasdaq restó un notable 2,39 %, hasta 22.954 enteros.

El S&P 500 sufrió su peor jornada desde octubre, señalaban los expertos, en medio de un aumento de la volatilidad en bolsa y la huida de los inversores hacia activos considerados refugio, como los bonos del Tesoro o el oro, que registró un récord al contado, de 4.700 dólares la onza.

Los inversores volvieron del fin de semana largo -el lunes fue festivo en EE.UU.- y reaccionaron vendiendo acciones ante la amenaza de Trump de imponer un arancel del 10 % a partir del 1 de febrero, y del 25 % a partir de junio, a ocho países que enviaron tropas a Groenlandia en respuesta a sus planes de anexión.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo de su primer año de mandato, Trump se mantuvo inmóvil sobre el castigo a esos países y advirtió que "ya verán" hasta dónde está dispuesto a llegar por hacerse con Groenlandia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a todo, analistas como Jack Janasiewicz, gestor de fondos de Natixis IM Solutions, señalaban que los inversores estaban reaccionando a los titulares y que el impacto en el futuro puede ser limitado, y otros animaban a comprar acciones más baratas tras las caídas de hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es probable que esta controversia se resuelva en los próximos días en Davos, ya que ambas partes pueden alcanzar fácilmente su objetivo final con un simple acuerdo", indicó hoy Janasiewicz en una nota.

Además, este martes el mandatario amenazó a Francia con un impuesto del 200 % para su vino y su champán después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, rechazara unirse a la Junta de Paz ideada por el estadounidense para la Franja de Gaza.

El temor a una guerra comercial con Europa ha elevado el rendimiento de los bonos a 30 años hasta el 4,92 % y también ha debilitado al dólar, que hoy se cambiaba a 1,17 euros.

En el plano corporativo, estuvo en el foco Netflix, que modificó su oferta de compra de Warner Bros. Discovery (WBD) para que sea íntegramente en efectivo, y que tras el cierre de la jornada publicó sus resultados trimestrales, informando de un hito de 325 millones de suscriptores.

Netflix, no obstante, bajó un 0,84 % en la jornada y en las operaciones electrónicas posteriores al cierre caía casi un 5 %, en una primera reacción a sus resultados del cuarto trimestre, en el que ganó 2.400 millones de dólares.