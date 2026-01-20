Zelenski ve "muy díficil" aceptar invitación a la Junta de Paz de Trump para Gaza

Zelenski adujo el hecho de que se hubieran extendido también invitaciones a Putin y al presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, como un obstáculo y agregó que los diplomáticos ucranianos están trabajando para responder a la invitación.

La presencia del líder ruso entre los invitados hace del organismo concebido por Trump una “junta de guerra”, más que un ‘Junta de paz’ como pretende EE. UU., declaró el presidente ucraniano.

Trump ha invitado a numerosos líderes de todo el mundo a formar parte de este cuerpo que se encargaría de gestionar la posguerra en Gaza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha rechazado entrar en esa estructura al temer que pueda desplazar a la ONU de su papel en la gestión de la crisis en Gaza, a lo que Trump ha reaccionado amenazando a Francia con nuevos aranceles, mientras que otros países han reaccionado de forma ambigua, sin pronunciarse sobre si aceptarán la invitación.

Ucrania depende para seguir resistiendo contra la agresión militar rusa del armamento que -sufragado con dinero europeo- le envía EE. UU.