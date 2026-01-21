Al Sisi rechaza las milicias y apoya a las instituciones de los Estados en Oriente Medio

En un panel en el foro de Davos, el mandatario egipcio destacó que la existencia de grupos como el libanés Hizbulá o las paramilitares sudanesas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), sin nombrarlos, "afecta de forma negativa" la seguridad de los países y la de la región.

"Egipto opta que los países dependan únicamente de las instituciones nacionales del Estado, ya que cuando existen milicias o grupos armados esto afecta negativamente (la seguridad y la estabilidad), como estamos viendo en algunos países" de Oriente Medio.

"Por eso, digo que las cosas van en dirección correcta en el Líbano", donde el Gobierno aplica un plan para desarmar a Hizbulá y limitar el uso de material militar al Ejército nacional, dijo el mandatario egipcio.

"También todo indica a que las cosas van en dirección correcta en Siria", añadió en aparente alusión a los acuerdos para integrar a la alianza liderada por kurdosirios en las nuevas Fuerzas Armadas sirias.

"El objetivo es restaurar (la labor de) el Estado en el Líbano, Sudán y Siria (...) en eso apoyamos a todos nuestros hermanos, para que esos países sigan adelante bajo un liderazgo nacional legítimo", concluyó.