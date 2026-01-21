Albares avanza que el acuerdo comercial UE-India se podría cerrar "en pocos días"

"Todo apunta a que se va a poder concluir en pocos días", dijo el ministro a la prensa en Nueva Delhi, ratificando el optimismo expresado ayer en el Foro Económico Mundial de Davos por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ya anticipó la inminencia del pacto.

Se espera que Von der Leyen viaje a la India este mismo domingo para resolver los últimos escollos técnicos antes de la cumbre oficial UE-India prevista para el próximo 27 de enero.

"Todavía queda trabajo por hacer, pero estamos en la cúspide de un acuerdo comercial histórico. Algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos", aseguró ayer Von der Leyen en Suiza, destacando que esta alianza creará un mercado común de 2.000 millones de personas que representa casi una cuarta parte del PIB mundial.

Desde Nueva Delhi, Albares enmarcó la urgencia de este tratado en la necesidad de blindar la economía europea y diversificar socios frente a un escenario internacional incierto donde "se están utilizando los aranceles como forma de coerción".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tenemos que dejar claro al mundo entero que creemos en el libre comercio y que tenemos los instrumentos de disuasión para protegernos de cualquier coerción comercial o económica", afirmó el ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el jefe de la diplomacia española, esta alianza con la India, que ya es el país más poblado del mundo y la cuarta economía global, es fundamental para avanzar hacia una Europa que garantice su prosperidad con independencia de las tensiones con otras grandes potencias.

Según datos oficiales, el intercambio de bienes entre ambos bloques ha crecido casi un 90 % en la última década, alcanzando los 120.000 millones de euros en 2024.

De cerrarse finalmente, el acuerdo pondrá fin a una maratón diplomática iniciada hace casi dos décadas y que permaneció congelada entre 2013 y 2022 por profundas discrepancias sobre la protección de patentes y los aranceles a los vehículos y licores europeos.

El virtual acuerdo ha recibido un carácter "histórico" por la creación de un mercado común de 2.000 millones de personas, un cuarto del PIB global—, sino en el giro estratégico de Bruselas, que busca en el gigante asiático una alternativa fiable para reducir su dependencia comercial de China.