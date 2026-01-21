Alcalde de Harare citado tras arresto de su vice y exdiputado por corrupción en Zimbabue

“Arrestamos a Mashayamombe, pero en cuanto al alcalde, lo citamos a ser interrogado. Dicho esto, las investigaciones están actualmente en curso”, dijo a EFE el jefe de la Comisión Anticorrupción de Zimbabue (ZACC), Kindness Paradza.

La ZACC también confirmó que Mashayamombe y la vicealcaldesa de Harare, comparecerán ante el tribunal por cargos de corrupción.

“Mashayamombe enfrenta cargos de fraude, mientras que la vicealcaldesa de Harare enfrenta un delito de abuso de poder. Otros dos altos funcionarios del consejo siguen prófugos, pero la red se está cerrando”, agregó Paradza.

Muronda y Mashayamombe enfrentan acusaciones de fraude relacionadas con la venta ilegal de terrenos públicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Se espera que ambos comparezcan pronto ante el tribunal. Mafume también ha sido citado a declarar”, sumó el comisionado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de asumir como alcalde, Mafume se desempeñaba como concejal del suburbio norte de Highlands y es reconocido por su larga trayectoria en la política local y por su rol en la oposición frente al partido gobernante ZANU PF.

Muronda también es miembro de la oposición por la CCC, ha ocupado cargos en el consejo municipal y es una figura destacada en la política local.

Mashayamombe fue parlamentario entre 2008 y 2018 y durante su mandato su cargo fue conocido por su influencia en la política local y su participación en decisiones legislativas a nivel nacional.