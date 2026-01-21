Alemania condena la demolición de sede de UNRWA en Jerusalén Este

Un portavoz del Ministerio de Exteriores, Josef Hinterseher, recordó durante una rueda de prensa en Berlín que las instalaciones de la ONU, en base a esa convención, son inviolables y no se puede entrar en ellas ni registrarlas sin el consentimiento de la organización.

"Desde el punto de vista del Ministerio de Exteriores, la entrada el martes de las fuerzas armadas israelíes y la posterior demolición son una violación de la convención y por ello las condenamos", afirmó.

Hinterseher agregó que Berlín espera de las autoridades israelíes que ajusten su comportamiento a sus obligaciones conforme al derecho internacional.

Además, al ser preguntado al respecto, reiteró que para Alemania, tanto la Franja de Gaza, como Cisjordania y Jerusalén Este son "territorios palestinos ocupados".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un portavoz de la Comisión Europea (CE) se había expresado ya en términos parecidos este miércoles, al calificar la demolición de un "grave ataque" contra la ONU y una violación de las obligaciones israelíes en virtud de la citada convención de 1946.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El complejo empezó a ser demolido este martes por excavadoras israelíes después de que Israel vetase hace un año la actividad de la agencia para los palestinos en su territorio y retirase recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita.

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió ayer a Israel que cese "inmediatamente" la demolición de la sede de la UNRWA y le instó a que "devuelva y restaure el complejo".

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización, y le ordenó "garantizar las necesidades básicas" de la población civil en Gaza.