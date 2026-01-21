Alrededor de 27 hectáreas afectadas por un incendio en un parque nacional de Venezuela

El Henri Pittier es el primer parque nacional declarado como tal en 1937 en Venezuela y alberga más de 500 especies de aves, un 43 % de la avifauna del país y un 6,5 % de la mundial, según el Instituto Nacional de Parques (Inparques).

En redes sociales, Ñáñez ha anunciado una investigación sobre la causa del incendio, que comenzó a las 19:00 hora local (23:00 GMT) del martes, tras lo que se realizaron labores de control que finalizaron a las 23:35 (3:00 GMT del miércoles).

El funcionario ha asegurado que el "trabajo coordinado" de bomberos con guardaparques, funcionarios de Protección Civil, de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y brigadas forestales comunitarias ha permitido "contener el incendio de forma oportuna" y evitar su propagación.

Ñáñez subraya que el parque Henri Pittier es "un patrimonio vegetal de alto valor ecológico, fundamental para la biodiversidad, el equilibrio climático y el bienestar de las comunidades cercanas", por lo que ha hecho un llamamiento a su protección y al uso responsable de sus espacios, así como "al cuidado consciente de los bosques, especialmente durante la temporada de sequía".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En agosto de 2024, el entonces ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, anunció la instalación de un quinto sistema de vigilancia y control para detectar delitos ambientales, así como incendios forestales, con lo que, dijo, esta red ya tiene cubierto el 70 % de Venezuela.