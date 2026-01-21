Arévalo afirma que el Estado mantiene el control tras ataques de las pandillas

En una entrevista concedida a la cadena CNN en Español, el mandatario aseguró que la resolución de los amotinamientos en menos de 24 horas y sin víctimas entre rehenes o fuerzas de seguridad es prueba de que el Estado mantenía el control operativo.

Arévalo justificó que, si bien la inteligencia tiene límites territoriales en un sistema de 23 prisiones, la "reacción inmediata" evitó una tragedia mayor dentro de los penales.

"Lo que evidentemente demuestra el hecho de que redujimos esa rebelión en menos de 24 horas es que existía la preparación y la información que nos permitió hacer estas operaciones sin víctimas", afirmó el presidente.

El mandatario guatemalteco indicó que "lo que estamos viendo es la reacción de los presos a las medidas que hemos tomado para quitarles el control de los centros penitenciarios (...), que durante décadas lo tenían".

Arévalo vinculó la violencia en las calles —que ha dejado diez policías fallecidos— a una represalia directa de las "mafias político-criminales" y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Según el gobernante, estos grupos intentaron generar una crisis de rehenes que fracasó ante la intervención estatal.

El presidente denunció además que la lucha contra la impunidad enfrenta obstáculos en el Ministerio Público (Fiscalía), institución que, según sus palabras, se encuentra "cooptada" por redes criminales que "reparten impunidad".

Ante la persistente amenaza, el Ejecutivo mantiene vigente un estado de sitio por 30 días para desarticular estas estructuras calificadas como "terroristas".