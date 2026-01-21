Artistas de 20 países participarán en el Festival Internacional de Jazz en Cuba

Los organizadores del evento señalaron en conferencia de prensa que la cita tendrá como sedes las ciudades de La Habana, Santa Clara (centro), Santiago de Cuba (este) y, por primera vez, en Holguín (este), reportó el diario oficial Granma.

Para esta edición, la número 41, confirmaron su presencia “más de 1.500 artistas” de Cuba, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Lituania, Brasil, México, Colombia, Austria, Canadá, Grecia y China.

Entre las actividades destacadas anunciadas por los organizadores figura el concierto De Montreux a La Habana, que reunirá a los músicos cubanos ganadores de los concursos del Festival de Jazz de Montreaux (Suiza): Harold López-Nussa, Rolando Luna y Jorge Luis Pacheco (piano), Yilian Cañizares (violín, voz) y Héctor Quintana (guitarra).

Otro espectáculo resaltado es el del pianista cubano Ignacio 'Nachito' Herrera, quien ensaya desde mediados de diciembre junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de La Habana, bajo la dirección de Igor Corcuera, según informaron los organizadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El tema musical que acompaña al Jazz Plaza será 'La Rumba me llama', compuesta por el pianista Roberto Fonseca, director artístico del Festival. En tanto, el versátil artista plástico cubano Alfredo Sosabravo, Premio Nacional de Artes Plásticas (1997), tiene a cargo la visualidad del evento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde 1980, en Cuba se celebra el Festival Internacional Jazz Plaza, que se convirtió en internacional a partir de 1983, y en uno de los eventos más relevantes de la música en Cuba.

A lo largo de los últimos 40 años ha contado con la participación de destacados exponentes internacionales del género, como el estadounidense Dizzy Gillespie, el francés Michel Legrand o el multipremiado pianista mexicano Arturo O’Farrill.