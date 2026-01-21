Australia guarda un día de luto en recuerdo de las víctimas del atentado en Bondi

"Honramos las 15 vidas inocentes que perdieron la vida en el ataque terrorista de Bondi Beach y nos solidarizamos con sus familias, seres queridos y la comunidad (judia) de Bondi Chabad. Nunca permitiremos que el odio triunfe", apuntó en X el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Está previsto que a lo largo de la nación oceánica se guarde un minuto de silencio a las 19:01 hora local (8:01 GMT) y las banderas ondeen a media asta, entre otros actos.

"Este es un día de recuerdo. Y un día de unidad. Porque la luz siempre será más fuerte que el odio", remarcó Albanese.

El pasado 14 de diciembre dos presuntos perpetradores, un hombre y su hijo, dispararon contra las personas que acudieron a un evento organizado en Bondi por la comunidad judía, en un atentado vinculado por las autoridades con la ideología del Estado Islámico (EI).

Las autoridades identificaron a los asaltantes como Naveed Akram, de 24 años, quien está preso y acusado de 15 cargos de asesinato y uno de terrorismo, y su padre, Sajid Akram, que fue abatido por la Policía.

Entre las víctimas mortales se encuentran un sobreviviente del Holocausto, una pareja que se enfrentó a uno de los hombres armados y un niña de 10 años.

A raíz del atentado, el Parlamento de Australia aprobó esta semana leyes encaminadas a endurecer la posesión de armas y con el objetivo de reprimir los delitos de incitación al odio y radicalización.

El gobierno australiano además ha impulsado la creación de una comisión real sobre antisemitismo, liderada por la exjueza del Tribunal Superior Virginia Bell, que examinará las circunstancias que rodearon el ataque terrorista y que debe presentar su informe antes del próximo 14 de diciembre.