Azerbaiyán acepta sumarse a la Junta de la Paz tras invitación de Trump

"Azerbaiyán, al aceptar la invitación, expresó a la parte estadounidense su intención de convertirse en estado fundador de la Junta de la Paz", informó el Ministerio de Exteriores azerbaiyano en un comunicado.

Bakú indicó que enviará a la parte estadounidense una confirmación oficial y señaló que "se tomarán las medidas correspondientes en el marco de las gestiones requeridas".

"Azerbaiyán, al igual que siempre, está dispuesto a ofrecer activamente su aporte a la cooperación internacional, la paz y la estabilidad", concluyó Exteriores.

Según se anunció, la Junta estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

Posteriormente se ha conocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también invitó a formar parte al rey Abdalá II de Jordania y al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan y también el presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, anunció que formará parte.

Rusia, Kazajistán y Armenia también fueron invitadas a sumarse a este nuevo formato.

La semana pasada el enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas, bautizado como Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás.

El nuevo Gobierno tecnocrático estará supervisado por la Junta de Paz para Gaza, cuya creación fue anunciada por Trump el pasado 15 de enero.