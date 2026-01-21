Bruselas pide a EEUU encontrar una solución sobre Groenlandia basada en el "respeto mutuo"

"La Unión Europea favorece el diálogo y las soluciones, en respeto mutuo", escribió en un mensaje en redes sociales Sefovic, quien dijo que evitar una "espiral" va en interés tanto de Bruselas como de Washington.

Bruselas apuesta por ahora por dialogar con Washington para rebajar la tensión en el conflicto sobre Groenlandia, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase el sábado con imponer aranceles del 10 % a Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido y Noruega, en su intento por hacerse con el control de la isla.

Durante su intervención en el Foro de Davos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró ayer que la respuesta de la UE ante las presiones anexionistas sobre Groenlandia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será "firme, unida y proporcional".

"Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo como aliados, sino como amigos. Y arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional", afirmó.

Los líderes europeos tratan desde el sábado de encontrar una solución diplomática al nuevo conflicto y en este contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó a Trump a la cumbre especial del G7 que se celebrará mañana en París, pero el inquilino de la Casa Blanca ha descartado su asistencia.

Los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán mañana en una cumbre extraordinaria en Bruselas para analizar cómo debe abordar la UE su relación con el que hasta ahora era su principal aliado y se prevé que discutan posibles represalias comerciales, en caso de que Trump acabe cumpliendo su amenaza con la imposición de aranceles.

Los Veintisiete discuten la posibilidad de responder con represalias comerciales por valor de 93.000 millones de euros e incluso la posibilidad de estrenar el instrumento anticoerción, con el que la UE puede imponer restricciones a la importación y a la exportación a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas.

No obstante, no hay consenso suficiente entre los países de la UE para estrenar frente a Estados Unidos el "bazuca" comercial.