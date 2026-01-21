Colombia y Ecuador incautan marihuana, en medio de acusaciones por falta de cooperación

"En una acción conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército de Ecuador se logró la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza, afectando de manera directa las economías criminales que operan en la región amazónica", expresó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Según el Gobierno colombiano, este resultado es "producto del intercambio de información y la coordinación en terreno" y "reafirma su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera".

Sin embargo, el presidente Noboa impuso ese arancel del 30 % porque a pesar de haber "hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales", el Ejército de su país sigue "enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna".

El mandatario indicó que la medida se mantendrá "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Justamente el pasado 6 de enero el Ejército ecuatoriano encontró 2,2 toneladas de droga, sin precisar de qué tipo, en la provincia amazónica de Sucumbíos, que limita con los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rodeado por estos Colombia y Perú, que son los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, Ecuador decomisó 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó el pasado 7 de enero que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022 y culmina este año, aumentaron "las incautaciones de droga" y destacó que superarán las 3.500 toneladas decomisadas cuando deje el cargo.