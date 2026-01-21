Comisión Europea prioriza Groenlandia y aplaza respuesta a la “Junta de la Paz” de Trump

"Actualmente, la presidenta está centrada en la preparación de la importante reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar el jueves y esperamos que el asunto de la 'Junta de Paz' forme parte de la discusión en la cumbre", dijo en rueda de prensa el portavoz comunitario Olof Gill.

Washington ha invitado a decenas de países e instituciones a sumarse a esa plataforma -entre ellos Rusia y Bielorrusia-, a la que deberán contribuir con 1.000 millones de dólares (864 millones de euros) si quieren adquirir el estatus de miembro permanente de la Junta, que presidirá Trump.

Algunos Estados como Francia, Suecia o Noruega han anunciado que rechazarán la invitación, que sí han aceptado Israel, Hungría, Argentina, Paraguay, Egipto o Azerbaiyán, mientras que otros, como España, aún lo están estudiando.

El portavoz comunitario confirmó que Bruselas también ha sido invitada, un gesto que aprecia el Ejecutivo, pero evitó aclarar si aceptará o rechazará la oferta.

"Compartimos el objetivo de conseguir la paz, en particular cuando se refiere a contribuir a la segunda fase de amplio plan para acabar el conflicto de Gaza. Estamos discutiendo activamente con EE.UU. cómo podemos alcanzar conjuntamente ese objetivo, y también estamos en contacto cercano con otros socios en este asunto", zanjó.

Trump presentará hoy el mecanismo que ha ideado para resolver conflictos en el Foro Económico de Davos (Suiza), influyente ágora informal donde Groenlandia se ha convertido en el primer tema de la agenda.

Von der Leyen, que no ha coincidido con Trump en Suiza, dijo ayer en su intervención pública en ese ágora informal que la respuesta de la Unión Europea en relación con Groenlandia será "firme, unida y proporcional".

La presidenta de la Comisión Europea ha convocado el viernes un colegio de comisarios extraordinario para analizar la reunión del jueves con los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete.