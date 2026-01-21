Confirman diez fallecidos en la explosión de una planta de acero en el norte de China

El accidente ocurrió alrededor de las 15:03 hora local (07:03 GMT) del 18 de enero en una planta de Baogang United Steel, situada en el oeste de la ciudad de Baotou.

Tras varios días de búsqueda, los equipos de rescate confirmaron que los desaparecidos no presentaban signos vitales, lo que permitió dar por concluidas las labores de localización.

Según el último parte difundido este miércoles por el cuartel general de emergencia, la explosión causó además 84 heridos, todos ellos en condición estable, que continúan recibiendo atención médica en hospitales de la zona.

Las autoridades indicaron que se están gestionando las tareas posteriores al rescate, incluida la asistencia a las familias de las víctimas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que la deflagración se originó en un tanque esférico de gran capacidad que contenía agua saturada y vapor, aunque las causas exactas del siniestro siguen bajo investigación.

La planta permanece paralizada mientras avanzan las pesquisas y se realizan inspecciones de seguridad en otras instalaciones industriales de la ciudad.

El Ministerio de Gestión de Emergencias anunció que la investigación del accidente está siendo supervisada por instancias centrales y urgió a esclarecer lo ocurrido y a prevenir incidentes similares.

También se están evaluando posibles efectos medioambientales, si bien por el momento las autoridades no han detectado impactos adversos en el aire ni en el suelo.

Los accidentes industriales son frecuentes en China, donde persisten protocolos de seguridad laxos y una aplicación insuficiente de los estándares existentes.

En junio del año pasado, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el condado de Linli, en la provincia central de Hunan, causó nueve muertos y veintiséis heridos.