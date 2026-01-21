Congresistas de Perú presentan dos mociones de censura contra el presidente interino Jerí

Las mociones fueron presentadas por los congresistas de izquierda Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, y Elvis Vergara, del partido Juntos por el Perú y por el momento, ambos documentos cuentan con una veintena de firmas.

Jerí ejerce de presidente interino de Perú desde octubre de 2025, cuando reemplazó a la destituida mandataria Dina Boluarte (2022-2025), en su condición de presidente del Congreso.

Por ello, para sacarlo del poder ejecutivo únicamente se requiere mayoría absoluta en el Parlamento, equivalente a 66 votos, en lugar de los 87 que se necesitan en caso de presidentes elegidos en votación popular para el cargo.

Sin embargo, el Congreso se encuentra actualmente en periodo de vacaciones y está programado que se retomen las sesiones del pleno hasta marzo, a menos que los parlamentarios reúnan 432 votos para reunirse de manera extraordinaria.

"Un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo. Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la derecha lo blinda como hicieron todo el tiempo con (expresidenta) Dina Boluarte", indicó Luque en su red social de X.

Los congresistas que han firmado los documentos pertenecen en su mayoría a partidos de izquierda, aunque también hay representantes de los derechistas Acción Popular y Avanza País.

"Frente a los graves escándalos que involucran a José Jerí, no se puede callar ni mirar al costado. Por eso firmé la moción de censura en su contra", indicó el parlamentario Roberto Sánchez Palomino, del partido Juntos por el Perú.

Jerí acudirá este miércoles a la comisión parlamentaria de fiscalización para dar explicaciones sobre las reuniones y encuentros fuera de registro oficial mantenidas con el empresario chino y contratista del Estado Zhihua Yang, tanto el 26 de diciembre de 2025 en su chifa (restaurante), al que acudió encapuchado; como el 6 de enero en su tienda, que pocas horas antes había sido clausurada por las autoridades municipales.

La noche del martes, el presidente de transición descartó que vaya a renunciar al cargo y dijo que se "pretende desestabilizar" a su Gobierno y "alterar el proceso electoral" que se celebrará en la primera mitad de este año.

"No, uno renunciaría si tuviera algo que ocultar. Yo no le he mentido al país, no he hecho nada ilícito", declaró Jerí en una entrevista ofrecida este martes al Canal N de televisión.