Cruz Roja se moviliza para dar respuesta de emergencia a la falta de calefacción en Kiev

Según indicó en un comunicado la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), se ha movilizado a 250 voluntarios y miembros de su personal para la respuesta de emergencia en la capital ucraniana, donde se calcula que los afectados superan el millón.

"Equipos de la Cruz Roja, en estrecha coordinación con el servicio estatal de emergencias, están proporcionando servicios esenciales para los puntos de calefacción, incluidos generadores, dispositivos de calefacción y estaciones de carga para teléfonos", destacó.

Los voluntarios ofrecen comidas y bebidas calientes en esos puntos, donde se atiende a unas 1.500 personas al día, y la organización también ofrece apoyo psicosocial, con psicólogos y voluntarios capacitados desplegados para asistir a la población.

Al mismo tiempo, los trabajadores sociales están apoyando a 8.000 personas que viven solas o tienen necesidades especiales, destacó FICR.

Las reparaciones de emergencia en los sistemas energéticos continúan, "pero es probable que se produzcan nuevos ataques a la infraestructura energética, lo que significa que el apoyo humanitario seguirá siendo crítico", subrayó la federación.