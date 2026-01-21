Cuba tendrá otro apagón récord con el 62 % del país a la vez sin corriente este miércoles

La isla atraviesa una crítica situación energética desde mediados de 2024 debido a la falta de divisas del Estado para adquirir petróleo y a las frecuentes averías de las centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación, según el Gobierno cubano.

A ello se suma el corte del suministro de crudo venezolano a Cuba, a raíz de las presiones de Estados Unidos tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

En diciembre último, el país registró un máximo de 62 % y se trató del tercer récord en siete días, según los datos publicados por la estatal Unión Eléctrica (UNE) y cotejados por EFE desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular.

La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.260 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.230 MW.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.970 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.000 MW.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 101 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil), al igual que dos patanas (centrales flotantes rentadas). Además, alrededor de diez motores están parados por falta de lubricantes.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, los repetidos cortes eléctricos han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.