Dan Brown, Mario Mendoza e Isabel Allende, entre los autores más vendidos en Colombia

Según el listado, el libro más vendido del año fue 'El último secreto', del escritor estadounidense Dan Brown, seguido por 'La vegetariana', obra que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2024 de la autora surcoreana Han Kang, y 'Vírgenes y toxicómanos', del colombiano Mario Mendoza, que ocupó el tercer lugar.

El cuarto puesto fue para 'Mi nombre es Emilia del Valle', de la escritora chilena Isabel Allende, mientras que el quinto lo ocupó 'Los nombres de Feliza', del también colombiano Juan Gabriel Vásquez, confirmando la fuerte presencia de autores latinoamericanos en las preferencias de los lectores.

La lista de ficción la completan 'El loco de Dios en el fin del mundo', del español Javier Cercas; 'Cadáver exquisito', de Agustina Bazterrica; 'La paciente silenciosa', de Alex Michaelides; y la edición de aniversario de 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez.

El escalafón es elaborado con base a las ventas recopiladas por el sistema de medición Nielsen BookScan en los principales puntos de comercialización del país y se clasifica en función a los estándares internacionales utilizados en los principales mercados editoriales del mundo.

En la categoría de no ficción para adultos, el título más vendido en 2025 fue 'Cómo mandar a la mierda de forma educada', de la psicóloga española Alba Cardalda, mientras que en literatura infantil y juvenil encabezó la clasificación 'Terapia para llevar. 100 herramientas psicológicas para llevar mejor tu día a día', de Ana Pérez.

De acuerdo con la Cámara Colombiana del Libro, el listado refleja las tendencias de consumo lector en el país y confirma la vigencia de la ficción literaria, el peso de los autores de gran reconocimiento internacional y el sostenido interés del público colombiano por los libros de bienestar y desarrollo personal.