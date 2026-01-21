Detectadas anomalías en algunos productos con ácido hialurónico en un test en 10 países UE

La Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento de Francia (ANSM) publicó este miércoles los resultados de esas pruebas que detectaron "anomalías puntuales relativas a la biocompatibilidad, la composición de los productos o la presencia de endotoxinas" en cuatro muestras.

En un comunicado, la ANSM indicó que también se verificaron los envoltorios y los prospectos y en cuatro de esos productos, que se utilizan para tratamientos de la piel, se descubrió que en cuatro había fallos en lo que se refiere al etiquetado, las advertencias que debían figurar o las instrucciones de uso.

De los dos examinados en Francia, uno necesitó investigaciones complementarias que condujeron a que el fabricante tuviera que modificar el embalaje. El otro cumplía la reglamentación.

En cuanto a las muestras en las que se constataron anomalías, se han puesto en marcha pruebas suplementarias con los fabricantes, en asociación con las autoridades competentes para confirmar si presentan riesgos, pero por el momento ninguno de los problemas detectados ha justificado medidas de restricción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ANSM recordó que en Francia desde el 1 de julio de 2024 los dispositivos inyectables de ácido hialurónico sólo se pueden vender con receta y únicamente los pueden inyectar los médicos, los cirujanos y los dentistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los diez países implicados en esta investigación son Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Francia, Letonia, Noruega y Polonia.