Detenida en Berlín una mujer germano-ucraniana sospechosa de espiar para Rusia

La sospechosa, identificada como Ilona W., fue aprehendida por agentes de la Oficina de Investigación Criminal (BKA), que también registraron su vivienda así como inmuebles relacionados con otros dos acusados que todavía están en libertad en Brandeburgo (este), Renania-Palatinado (oeste) y Múnich (sur).

Según informó la fiscalía general del Estado de Alemania (GBA) en un comunicado, a la mujer se le imputa el delito de haber actuado a favor de un servicio de espionaje de otro país en base al artículo 99, párrafo 1 del código penal, relativo a la "actividad de agentes secretos".

En concreto, la fiscalía alemana cree que mantuvo desde noviembre de 2023 contactos con una persona vinculada a la embajada rusa en Berlín que trabaja para uno de los servicios de inteligencia de Moscú.

Entre otras informaciones relacionadas con la guerra en Ucrania, la presunta espía le suministró supuestamente datos sobre participantes en actos políticos de alto nivel, así como sobre emplazamientos de la industria de defensa alemana, ensayos con drones y planes de envío de drones al país invadido por Rusia.

Para obtener estas informaciones, la fiscalía parte de que Ilona W. recurrió en parte a exempleados del Ministerio de Defensa alemán a los que conocía personalmente.

Además, presuntamente ayudó a su contacto de la embajada rusa a asistir, empleando para ello diversos alias falsos, a eventos políticos en Berlín para recabar allí contactos relevantes para los servicios secretos.

Las pistas que condujeron a su detención fueron obtenidas por la Oficina para la Protección de la Constitución -nombre de los servicios secretos del Ministerio del Interior alemán- y el servicio de contraespionaje militar germano.

La sospechosa comparecerá ahora ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, que decidirá sobre su ingreso en prisión preventiva.